تفاصيل الاستعدادات لزيارة ملكة بلجيكا مقبرة توت عنخ آمون مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال القاضى، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن زيارة ملكة بلجيكا زيارة هامة للأسرة المالكة البلجيكية وسيكون لها استعدادات خاصة.

وأوضح، أن الزيارة سيكون لها أيضا أثر كبير على المستوى الشعبى للدول الأوروبية، وتعطى رسالة إيجابية عن السياحة فى مصر وتقدير كبير من كافة الشخصيات العالمية لكنوز مصر الحضارية والثقافية والدعاية المجانية.

وأشار إلى أننا نستقبل هذه الزيارات بحفاوة بالغة ونتطلع للمزيد منها ولها أثر كبير على السياحة، ويتم التنظيم والترتيب لها، وهذه الزيارات لها ترتيبات خاصة وإجراءات خاصة على حسب جدول الزيارة.