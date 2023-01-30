نقيب المأذونين: 5 محافظات الأعلى فى معدلات الطلاق فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال لقاء مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن أعلى المحافظات فى معدلات الطلاق هى الإسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية". وتابع إسلام عامر نقيب المأذونين،: "الطلاقات فى القرى قليل بسبب أن هناك جلسات عرفية".

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