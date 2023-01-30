الجيزة تعلن ضعف وقطع المياه عن بولاق والعمرانية اليوم

جدة - نرمين السيد - كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية اليوم الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءاً وحتى 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023.





وأشارت إلى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125. وشدد راشد على الجهات المنفذة للأعمال بضرورة الإنتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمنى المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها موجهاً رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة اى معوقات من شأنها التأثير على التوقيتات المحددة. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها.

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