مدارس الجيزة تعلن نتائج امتحانات الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى غدا

تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الاثنين، نتائج امتحانات الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، بجميع مدارس المحافظة، وفقا للجداول التى أعنتها المديرية قبل أيام.
وأعلنت مدارس الجيزة، نتائج امتحانات الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، الأحد، بينما تعلن نتائج الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023.
أما نتائج الصف الأول الثانوى فتعلن يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، والصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن نتائج الشهادة الإعدادية ستعلن خلال الأسبوع الثانى من إجازة منتصف العام، وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إعلانها فور اعتمادها من أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وبدأت إجازة منتصف العام الدراسى 2022/2023، السبت 28 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين، حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
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