الغرف السياحية تطالب باستراتيجية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 صباحاً - كشف أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الطُرق التي تنتهجها الدولة من أجل تعزيز أعداد السائحين القادمين إلى مصر، والعمل على إطالة فترة إقامتهم؛ تحقيقًا لمزيد من العوائد الاقتصادية.

وقال الوصيف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر «قناة صدي البلد»، إن الدولة تسعى لرفع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، وإطالة مدة إقامتهم من أجل تحقيق عائد اقتصادي أعلى؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب تطوير منطقتي الأقصر وأسوان؛ نظرًا لاهتمام السائحين بهما.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يجذب مستثمرين في القطاع السياحي؛ ولا يتوقف الأمر أمام استقدام السائحين من أجل زيارة المناطق الأثرية فقط، لافًتا إلى أن ذلك الأمر يتطلب وجود استراتيجية واضحة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر «قناة صدي البلد»، إلى أن الدولة تعمل على منح السائح أفضل الخدمات المُقدّمة؛ ولابُد من عمل الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن تحسين تجربة زيارة السائح إلى مصر؛ من خلال استراتيجية متكاملة؛ تجعل السائح يشعر بتوفير كافة الأجواء المُفضّلة التي يرغب في تحقيقها.