برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية التعليم في بورسعيد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من عام "2022- 2023" للشهادة الإعدادية، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة.





وقال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية، خلال الفصل الدراسي الأول بلغ 13 ألفاً و790 طالباً وطالبة، نجح منهم 9 آلاف و821 طالبة وطالبة، بنسبة نجاح 76.8%.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إمكانية الوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة من خلال هذا الرابط:

http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/e3dadya.aspx

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد، بنظام الـ"بابل شيت" بنسبة 70% من الأسئلة وتم تصحيحها إلكترونيا، و30% للأسئلة المقالية تم تصحيحها يدويا بواسطة المعلمين، وهو الأمر الذى ساعد على سرعة إعلان النتيجة بدقة عالية، بحسب هالة عبد السلام، مدير ميرية التربية والتعليم فى بورسعيد.

وتعتبر بورسعيد هى أول محافظة على مستوى الجمهورية، تطبق نظام الـ"بابل شيت" بامتحانات الشهادة الإعدادية والتصحيح الإلكترونى.

ولفت عادل الغضبان إلى أن نسب النجاح بالمدارس التجريبية تفوقت على المدارس الحكومية (عربى)، وعن نسب النجاح بمختلف المواد جاءت كالتالى:

اللغة العربية 96.8%، اللغة الانجليزية 81.7%، اللغة الفرنسية 75%، الجبر (عربى) 89%، الهندسة (عربى) 84.9%، الجبر (إنجليزى) 98.7%، الهندسة (إنجليزى) 98.4%، الجبر(فرنساوى) 100%، الهندسة (فرنساوى) 66.6%، العلوم (عربى) 83.4%، العلوم (إنجليزى) 94%، العلوم (فرنساوى) 66%، الدراسات الاجتماعية 91.9%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية لذوي الهمم 100%، والإعدادية المهنية 89% وأكد الغضبان، على أولياء الأمور بتوجيه أبنائهم بالحضور إلى المدارس، حيث لن يسمح لأى طالب دخول امتحانات نهاية العام دون تحقيق نسبة الحضور المقررة.