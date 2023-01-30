محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8%

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ على أن بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبهم بمواصلة الاجتهاد والتفوق والاعتماد على المدرسة فى التحصيل الدراسى وليس الدروس الخصوصية.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى بورسعيد: الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.