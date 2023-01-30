جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ على أن بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبهم بمواصلة الاجتهاد والتفوق والاعتماد على المدرسة فى التحصيل الدراسى وليس الدروس الخصوصية.
حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى بورسعيد: الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.