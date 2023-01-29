البابا تواضروس يفتتح المؤتمر الدولى العاشر لمؤسسة سان مارك بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، المؤتمر الدولى العاشر لمؤسسة "سان مارك"، لتوثيق التراث، والذى تجرى أعماله فى مركز لوجوس، فى المقر البابوى، بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، لمدة 3 أيام.





تدور محاضرات المؤتمر حول موضوع "الكتاب المقدس القبطى"، ويشارك فيه 120 من المهتمين بعلوم القبطيات، بينهم 30 متخصصًا من مختلف الجنسيات، منهم آباء أساقفة وكهنة وأكاديميون. ويتضمن المؤتمر، ندوات وورش عمل فى عناوين، تخص الترجمات القبطية للكتاب المقدس إلى جانب زيارات لمعالم سياحية قبطية ومصرية.

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