تفاصيل نشاط الرئيس السيسى فى أرمينيا اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن قادما من العاصمة الأرمينية يريفان، بعد جولة خارجية، شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس السيسى، قد أجرى اليوم مباحثات هامة مع رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية.

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