وزير التعليم يلتقى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بالمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية.





وأكد الوزير أن اللقاء يأتى فى إطار التنسيق بين الجهات فى الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، مشيرًا إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة فى العديد من المجالات فى مقدمتها الطباعة والنشر مما يؤكد قدرتها على المساهمة بدور كبير فى تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم. وقال المهندس عبد الصادق الشوربجى، إنَّ اللقاء يأتى فى إطار عمق العلاقات التى تربط وزارة التربية والتعليم بالهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أن الكل يسعى لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية والاستفادة الكبيرة من الإمكانيات كافة.

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