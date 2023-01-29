أسقف أسيوط يفتتح كنيسة الأنبا بولا وأنطونيوس بساحل سليم (صور)

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جدة - نرمين السيد - شارك فى الافتتاح، عدد من كهنة الإيبارشية، كما هنأ الأنبا يؤانس الحاضرين على وجود الكنيسة فى بلدتهم.
واكب افتتاح الكنيسة، احتفال الأقباط بعيد نياحة القديس أنطونيوس أب الرهبان، الذى تحمل الكنيسة اسمه.
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