محافظ الأقصر: الدولة تبذل جهودًا لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم، إن الدولة تبذل جهودا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجى لكل السلع الغذائية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الأقصر، قوافل السيارات التموينية المتنقلة، تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة، والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن ونصف الطن و5 أطنان للسيارة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، إن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم المجمد يتراوح ما بين 130 و140 جنيها، والأرز بـ 15 جنيها للكيلو، والسكر بـ 17 جنيها للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد.

وتابع وكيل وزارة التموين، أنه تم افتتاح 6 معارض "أهلا رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرضا ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرضا بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرضا بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرضا بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرضا بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرضا بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة.

ولفت إلى أن كل المعارض تقدم سلعًا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.