ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:22 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط مرتكب واقعة إستشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح محمود كيلانى، بأسوان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب واقعة إطلاق النيران على الملازم أول محمد عبدالفتاح محمود كيلانى "بمديرية أمن أسوان"، بطريق (إدفو / مرسى علم) دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، مما أسفر عن استشهاده وإصابة أحد أفراد الشرطة.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.