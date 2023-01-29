الأنبا توماس يفتتح مشغل رعية أم النور بإمبابة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، المشغل الجديد لرعية أم النور بإمبابة، بعد تطويرة ورفع كفاءته، لتعليم الفتيات فن الخياطة، وإنتاج المفروشات الكنسية، والمذبح، وملابس الخدمة الكهنوتية.





جاء هذا التطوير بالتعاون مع مكتب خدمات التنمية بـ مطرانية الجيزة والفيوم وبنى سويف DSO، وبرعاية هيئة البعثة الباباوية- كنيوا. الجدير بالذكر أن المشغل هو أحد الخدمات الاجتماعية التى تقوم بها الرعية.

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