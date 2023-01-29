عاجل- إكسترا نيوز: السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية بـ 3 دول

جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، بحسب ما أفادت به "إكسترا نيوز".



جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، بحسب ما أفادت به "إكسترا نيوز". وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى جولة خارجية خلال الأيام الماضية، ضمت الهند وأذربيجان أرمينيا.

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