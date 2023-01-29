أحمد الطاهرى: الجمهورية الأولى انتهت بوصول خصومها إلى الحكم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير روزاليوسف، إنَّه مقتنع بمسمى الجمهورية الجديدة على نحو مخالف من أشخاص وكتاب يطلقون مسمى الجمهورية الثانية ويرجع ذلك حتى لا يوضع فى مسار ترقيم الجمهوريات على النحو الفرنسى.





وأضاف "الطاهرى": أتكلم فى توصف الواقع من وجهة نظرى ككاتب، فى نهاية المطاف الحقبة الزمنية ليس من زمن محمد على، إنما من يوليو 1952، والواقع الدستورى بتأسيس الجمهورية، أما فى يوليو 1952 الجمهورية الأولى التى تأسس بناء على ثوابت عقد اجتماعى، كان لها خصوم بشكل مباشر، مع يوليو 2012، ستجد أن العقد انتهى، وهذه الثوابت تراجعت عندما وصل خصم الجمهورية الأولى إلى مقر حكمها وبالتالى هى نهاية صفحة فى التاريخ. وتابع أن الجمهورية الثانية ليست بعيدة الصلة عن الأولى، لأنها تستند إلى المؤسسة الوطنية الأهم فى البلاد، لكنها جهورية تتفاعل مع العصر التى تعيش فيه. وواصل أن الجمهورية الثانية هى الجمهورية القابلة للبقاء والاستمرار، وعرفت أخطاء الجمهورية الأولى وتجنبته، والمميزات وأكملت البناء عليها.

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