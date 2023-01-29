التوسع الأفقى.. مفتاح الدولة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - يساهم القطاع الزراعى بـ15% من الناتج المحلى، وتستوعب الزراعة 25% من القوى العاملة فى مصر، كما تأتى مشروعات التوسع الأفقى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى الزراعة.





ويوضح الإنفوجراف التالى استراتيجية الدولة للتوسع الأفقى لدعم سياسة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل. ونفذت الدولة العديد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها: "توشكى والدلتا الجديدة والريف المصرى"، التى مكنت الدولة من بناء أنظمة زراعية أكثر استدامة، فضلًا عن وضع استراتيجية التنمية الزراعية ضمن رؤية 2030، والتى تتضمن تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. بالإضافة إلى استنباط وتسجيل 26 صنفًا وهجينًا لـ10 محاصيل، وزيادة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح إلى 70%، واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان.

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