بحضور أكثر من 1500 شخص.. لقاء شباب ثانوى بإيبارشية طما (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، حيث تولى الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، خدمة القداس، وشاركه الآباء الكهنة إلى جانب الخدام والمخدومين. تناول اللقاء، الذى حضره أكثر من 1500 شاب وشابة من مرحلة ثانوى، عددًا من الموضوعات والفقرات الروحية والترفيهية، حيث حاضر فيه الأنبا إسحق فى موضوع بعنوان "حياة النصرة"، كما دار نقاش حولها مع مخدومى المرحلة، بالإضافة إلى فقرات المسرح والكورال.

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