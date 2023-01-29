«العظمة الحقيقية فى علاقتنا بالله».. عظة الأحد على قناة ON

وتناول الأب القمص جرجس، من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر طوبة، موضوع إنجيله وهو شهادة يوحنا المعمدان (صديق العريس) لربنا يسوع المسيح (العريس)، فى إنجيل يوحنا والإصحاح الثالث، من خلال:
1- علاقة يوحنا المعمدان بالسيد المسيح:
- بها تقديم يوحنا المعمدان للسيد المسيح أنه مخلصًا وفاديًا، لذلك ينبغى أن نقدم المسيح فى حياتنا.
- بها تعاليم عقائدية وإيمانية وروحية، عن التجسد والصلب والفداء، وعن المعمودية.
- بها تكريم يوحنا المعمدان للرب يسوع المسيح منذ كان جنينًا فى بطن أمه أليصابات، وتكريم السيد المسيح ليوحنا المعمدان بأنه أعظم مواليد النساء.
2- عظمة يوحنا المعمدان نفسه فى ميلاده من والدين باريْن، وفى رسالته من خلال حياة القناعة والتواضع، وفى مماته عندما استشهد بسبب شهادة الحق.
3- كيف نتعلم العظمة الحقيقية؟
- إرضاء ربنا أولًا، حتى نحصل على شهادة الله لنا بأننا نُنفذ وصاياه.
- التحلّى بالتواضع "«يُقَاوِمُ اللهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً»" (يع 4: 6)
- الغفران للمسيئين.
- الجزل فى العطاء.
- خدمة الآخرين.
- محبة للجميع.
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