الطاهرى: غلاف كتاب «سيرة وطن2» جاء بسيطا ويحمل رسائل مباشرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كما شكر الدكتور فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على إسهاماته فى رسم السياق العام فى الكتاب بجزئيه. تصريحات الطاهرى، جاءت خلال ندوة مناقشة "سيرة وطن 2" فى قاعة المكتبة الأدبية، بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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