البابا تواضروس يعزى القس أنطونيوس حنا بديرمواس

جدة - نرمين السيد - توفى بشيخوخة صالحة، الأب القس أنطونيوس حنا، كاهن دير السيدة العذراء، والقديس الأنبا أبرآم بدلجا، التابع لإيبارشية ديرمواس ودلجا، عن عمر قارب 77 سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالى 39 سنة، حيث ولد الأب المتنيح يوم 21 مارس 1946 وسيم كاهنًا يوم 6 مايو 1984.





وأقيمت صلوات تجنيزه فى كنيسته بحضور عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، وللآباء كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب القس أنطونيوس حنا، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

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