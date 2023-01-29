الجاليات المصرية الأمريكية تزور العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - زارت مجموعة أركان الجاليات المصرية الأمريكية من ولايات وسط وغرب وشرق الولايات المتحدة، اليوم الأحد، العاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا لجولة الأقصر وأسوان والغردقة.





وتضمنت الجولة التاريخية، زيارة أهم معالم العاصمة التجارية والإدارية ومقار الحكومة والوزارات والجامعات الجديدة والمونوريل، بالإضافة لمسجد الفتاح العليم، وكنيسة ميلاد المسيح. وزار الوفد المكون من خيرة المصريين فى المهجر من مهندسين وأطباء ورجال أعمال وأساتذة جامعات، برفقة على المنسترلى، رئيس غرف سياحة مصر، بحضور السفير سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى، وحرمه، الكنيسة، حيث تم استقبال الوفد من القائمين عليها، وتم استعراض تاريخ الكنيسة وما شهدته من إنجازات منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 إنشاءها وإهداءها. تجدر الإشارة، إلى أن الزياره تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات القادمة لدعم السياحة والاقتصاد فى مصر من المصريين فى المهجر، بتنظيم من اتحاد المصريين فى أمريكا، برئاسة رأفت صليب ورئيس غرفة السياحة فى مصر.

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