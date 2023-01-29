لومباردى: وجهات النظر الغربية عن مصر أغلبها غير معتمدة على الحقائق (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى، إنه يفضل أن ينقل الأوضاع من على أرض الواقع، ورصدها من على ألسنة الناس، ما منحه نجاح فى الرؤية التى يقدمها سواء فى كتبه أو مقالاته.





وشدد خلال الندوة التى أقيمت له فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأحد، على أنه فى أيام "الربيع العربى" كان فى تونس، وسوريا، وبعدها انتقل إلى مصر، موضحا أن تلك الفترة كانت مهمة جدًا للدراسين فى الخارج.

ولفت إلى أن أغلب وجهات النظر الغربية عن مصر، تكون فى أغلبها غير معتمدة على الحقائق، مردفا: "فى فرنسا كانوا يرونى مثل "البطة السوداء" ولا يريدون السماع لوجهة نظره، بحجة أنه لم يحصل على التغيرات".

وأوضح أنه فى عام 2012 تلقى دعوة لحضور محاضرة فى كلية الحرب العليا الفرنسية، بعدما كتب مقالا عن وجهة نظره لما يحدث فى مصر، وخطر الإخوان المسلمين عليها والمنطقة.

ولفت إلى أنه تنبأ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الأجدر بالوصول إلى مصر لبر الأمان، حيث كانت البلاد تعيش وضعا صعبا ومعقدًا.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.