رولان لومباردى: الرئيس السيسى له دور قوى فى حل النزاعات والصراعات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من أقوى الحلفاء للرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن بعض الغربيين لا يرون الإصلاحات الحقيقية التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مصر والمنطقة، كما هى على أرض الواقع.





وأضاف "لومباردى" خلال الندوة التى أقيمت له فى معرض القاهرة الدولى للكتاب: "دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المنطقة وعلى المسرح الدولى مهم جدًا، هذا إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما أن السيسى وسيط لا غنى عنه فى الصراعات والمشكلات الإقيليمة وله دور قوى فى حل النزاعات".

وبين أن القارئ الجيد للوضع سيعرف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى له دور واضح فى إرساء السلام بجميع الأماكن المشتعلة بالمنطقة، لكن بعض الدول الغربية تتجاهل الدور المصرى القوى والمؤثر فى المنطقة، وإفريقيا على وجه الخصوص، والانتقال السلمى للسلطة فى السودان.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.