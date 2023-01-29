رولان لومباردى: الرئيس السيسى من القادة التاريخيين فى المنطقة

جاء ذلك خلال حديثه فى الندوة التى أقيمت له اليوم الأحد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وأكد المؤرخ الفرنسى، أن إصداره الجديد والذى حمل عنوان «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر» قدم فيه قراءة للوضع فى "المحروسة" وسلط الضوء على التجاهل الغربى والأوروبى لما يحدث فى مصر وما تحققه البلاد على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن القادة العسكريين فى الغرب يعرفون الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عكس رجال السياسة والإعلام الذين عادة ما يستمعون إلى الأيدولوجيات النظرية.
ولفت إلى أن الغرب مهتم فى الوقت الراهن بالحرب فى أوكرانيا، ونسى الشرق الأوسط، والمخاطر المحدقة التى قد تلحق بهم منه، إذ إنه خط الدفاع الأول عن القارة.
واختتم تصريحاته، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من القادة التاريخيين فى المنطقة، مردفا: "يجب أن يدرك الغرب أن مصر والشرق الأوسط، الحليف الأول لأوروبا".
وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.
يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
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