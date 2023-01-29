الجالية المصرية فى بريطانيا تحتفل بعيد الشرطة الـ 71 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحمل الحاضرون فى الوقفة أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا هتافات مؤيده لمصر، مهنئين الشرطة فى عيدها محتفلين بالأمن والأمان الذى تشهده البلاد، كما تغنوا بالنشيد الوطنى تعبيرًا عن حبهم لمصر وللقيادة السياسية وتأييدهم لها.

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