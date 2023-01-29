الكاتب الفرنسى لومباردى: السيسى منع فوضى كانت ستشهدها المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى، اليوم الأحد، إن النقد الموجه للأنظمة يجب أن يكون مبنيا على الحقائق، والتحليلات المنطقية، لكن فى الغالب لا يحدث ذلك مع مصر من قبل بعض الدول الغربية.





وأضاف خلال الندوة التى أقيمت له فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منع بوصوله إلى الحكم فوضى كانت ستشهدها المنطقة، "هو من استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان وأحدث ثورة إصلاح غير مسبوقة".

وشدد الكاتب الفرنسى، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحدث نهضة غير مسبوقة فى مصر، وحارب الفساد بقوة، والإسلام السياسى، وهو من القادة القلائل الذين فعلوا ذلك.

وأردف: "السيسى من الرؤساء التاريخيين سواء فى الوطن العربى أو المنطقة بأسرها، لأنه تكلم عن أشياء لم يتكلم أحد عنها من قبل، مثل الفساد الذى كان ينتشر فى الأوساط العربية".

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.