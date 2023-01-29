رولان لومباردى: الغرب لا يعرفون الدور الحقيقى للرئيس السيسى فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى، إن نجاح مقاله الذى تنبأ فيه بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، دفعه لإصدار كتاب يتحدث عن الإنجازات التى حققها الرئيس على أرض الواقع، وحمل اسم "عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر".





وأضاف خلال الندوة التى أقيمت له فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأحد، أن الكتاب قدم رؤية للوضع فى مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، وانتقد رؤية الغرب لمصر وقيادتها.

وبين أن الغرب لا يعرفون الدور الحقيقى للرئيس السيسى فى المنطقة، وربما هذه النقطة هى التى دفعته لإصدار الكتاب، مُشددًا أنه يلعب دورًا كبيرًا لا غنى عنه فى الشرق الأوسط.

وأردف: "لو ما أكتبه لا يعجب بعض الناس، فأنا مصمم على إظهار الحقائق كما يجب أن تكون"، مشيرًا إلى أن هناك تحليلات خاطئة عما يجرى فى مصر بالغرب.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.