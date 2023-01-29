المؤرخ الفرنسى لومباردى: لولا السيسى لواجهت أوروبا كابوسا خطيرا

وأضاف خلال الندوة، التى أقيمت له فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أنه خلال اللقاءات الإعلامية التى أجراها مع وسائل إعلام غربية كان يطرح عليهم سؤالا: إزاى ممكن تشوفوا العالم العربى بدون السيسى؟
وتابع: "لو لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسى موجودًا؛ لأصبحت مصر جمهورية إسلامية فى الشرق الأوسط، ولواجهت المنطقة وأوروبا كابوسا خطيرا".
وأكمل: "السيسى جنب مصر السيناريو الذى حدث فى الجزائر مسبقا (الحرب الأهلية)، بل إن الوضع فى أوروبا كان سيصبح كارثيا".
وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.
يشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.
ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
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