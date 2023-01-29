المؤرخ الفرنسى لومباردى: السيسى الأنسب لقيادة مصر والخروج بها لبر الأمان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الشخص الأفضل والأنسب لقيادة مصر، مشيرا إلى أنه تنبأ بهذا فى مقال له كتبه فى فترة حكم الإخوان.





وأضاف خلال الندوة، التى أقيمت له، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأحد، أن المقال الذى كتبه عن مصر، وحذر فيه من الإخوان المسلمين على البلاد والمنقطة، حظى بقراءات كثيرة، وبعد سقوط الإخوان وخروج الشعب عليهم، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، "بات النجم ستار بالنسبة لوسائل الإعلام لصحة توقعاته".

وتابع: "قرأت الوضع جيدا، وبمنتهى الاحترافية، وبناء عليه كتب مقالى، ونزلت إلى الشارع واطلعت على وجهات نظر المواطنين، وكان السيسى، قائد المخابرات الحربية وقتها هو الأنسب للخروج بالبلاد إلى بر الأمان".

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.