وقفة تضامنية أمام سفارة مصر بصربيا تأييدا للرئيس واحتفالا بعيد الشرطة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم المئات من المصريين وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بصربيا، تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسى وتضامنًا مع شعب مصر، وتعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها مصر والعالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.





وتأتى الوقفة تزامنًا مع أعياد الشرطة المصرية، التى أكد فيها أعضاء الجالية المصرية فى صربيا عن وقوفهم مع قوات الشرطة فيما يواجهونه من تحديات فى تلك الفترة الصعبة التى تمر بها مصر.

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