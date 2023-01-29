جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون فى الوقفة، التى تتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، أعلام مصر، وعبروا عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية المصرية، وسط تلك الأزمات الاقتصادية العالمية.
وعبر أحد المشاركين فى الوقفة إنهم يقفون خلف القيادة السياسية بكل قوة، مؤكدًا أن المواطنين فى اليونان أيضًا يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدين أنها أزمة عالمية يعانى منها العالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة للجالية المصرية باليونان تأييدا للرئيس واحتفالا بعيد الشرطة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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