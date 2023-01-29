وقفة للجالية المصرية باليونان تأييدا للرئيس واحتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون فى الوقفة، التى تتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، أعلام مصر، وعبروا عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية المصرية، وسط تلك الأزمات الاقتصادية العالمية.

وعبر أحد المشاركين فى الوقفة إنهم يقفون خلف القيادة السياسية بكل قوة، مؤكدًا أن المواطنين فى اليونان أيضًا يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدين أنها أزمة عالمية يعانى منها العالم أجمع.