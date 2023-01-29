أخبار مصرية

وقفة للجالية المصرية بصربيا لتأييد للرئيس السيسي.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 07:28 مساءً - نظم المئات من المصريين وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بصربيا، تأييدا للرئيس السيسى وتضامنا مع شعب مصر، وتعبيرا عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وتأتى تلك الوقفة التضامنية تزامنا مع أعياد الشرطة المصرية، التى أكد فيها أعضاء الجالية المصرية فى صربيا عن وقوفهم مع قوات الشرطة فيما يواجهونه من تحديات فى تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الوطن.

أعلام مصرأعلام مصر

 

الجالية المصرية فى صربيا

الجالية المصرية فى صربيا

 

جانب من الوقفة التضامنية

جانب من الوقفة التضامنية

 

علم مصر

علم مصر

 

وقفة المصريين فى صربيا

وقفة المصريين فى صربيا

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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