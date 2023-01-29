أخبار مصرية

المصريون بإسبانيا يحتفلون بأعياد الشرطة المصرية وينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام مقر السفارة.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 07:28 مساءً - نظمت الجالية المصرية باسبانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر أمام مقر السفارة المصرية فى إسبانيا، ورفعت الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، احتفالا بأعياد الشرطة المصرية.

 

وهتف المحتفلون "تحيا مصر" مؤكدين على دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، مشيرين أنهم يقفون خلف الحكومة المصرية، وسط تلك الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

 

الجالية المصرية فى اسبانيا

الجالية المصرية فى اسبانيا

اسبانيا 9900

اسبانيا

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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