100% لـ6 محافظات بمبادرة «حوافز تميز الأداء»

ووفقا للنتائج التى أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حصلت محافظة المنيا ضمن 6 محافظات على تقييم 100% والمحافظات الست هى (الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ)، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين (75- 92%).
من جانبه، وبالإنابة عن أسامة القاضى، محافظ المنيا، هنأ الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، جميع العاملين بديوان عام المحافظة، لتحقيق تلك النسبة المشرفة، والتى جاءت ترجمة حقيقية لجهود جميع العاملين بالديوان العام، تحت قيادة المحافظ، والذى يتابع أولا بأول كل الملفات وخصوصا تفاصيل الخطة الاستثمارية، حيث تعد مبادرة حوافز تميز الأداء أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى (22/2023)، وتهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبنى أفضل الممارسات الدولية فى مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل فى الإدارة المحلية، بما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وتضمنت المعايير الـ6 للمبادرة، تحفيز مسؤولى التخطيط فى المحافظات على تطبيق التخطيط التشاركى، من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية، فى إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، فضلاً عن إتاحة ونشر خطط المواطن والبيانات المالية والعينية والحسابات الختامية، وإعداد دراسات جدوى قبلية للمشروعات، والتى توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد الخطط السنوية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وكذا وضع خطط جادة وفعلية لتعزيز قدرات مسؤولى التخطيط والمتابعة فى المحافظات.
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