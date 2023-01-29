الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة تأييد للرئيس السيسي بأعلام مصر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 06:30 مساءً - شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى اليونان، فى وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام السفارة المصرية باليونان، رافعين أعلام مصر، معبرين عن ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية المصرية وسط تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتى تلك الوقفة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرى.

وقال أحد المحتفلين إنهم يقفون خلف القيادة السياسية بكل قوة، مؤكدًا أن المواطنين في اليونان أيضًا يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدين أنها أزمة عالمية يعانى منها العالم أجمع.

جانب من الوقفة

وقفة أمام سفارة مصر اليونان