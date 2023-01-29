الزمالك يهاجم فيوتشر بالجزيرى وزيزو.. واستبعاد فتوح من قائمة المباراة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا، واستبعد من القائمة أحمد فتوح.

مواجهة فيوتشر هى الأولى لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية للزمالك، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفارس الأبيض، بعد سلسلة إهدار النقاط فى المواجهات الماضية، وأدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، وعمل أسامة نبيه على إعادة الثقة للاعبي فريقه وحثهم على استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، والاستعداد بقوة لمواجهات دورى أبطال أفريقيا المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.