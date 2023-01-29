وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع للتهنئة بعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 06:29 مساءً - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

فى بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الخالدة تبرهن وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح الوطنية والنضال وتعكس مدى تلاحم الشعب المصرى مع شرطته فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وأن تلك البطولات ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، معرباً عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدى بكل حسم لأى مساس بأمن الوطن وإستقراره.

من جانبة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بدور القوات المسلحة الباسلة فى دعم الأمن والإستقرار فى كافة ربوع البلاد مما ساهم فى دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحا الأمن للأمة المصرية، مؤكداً أن ما تقدمه المؤسستين العريقتين من جهود لحماية الوطن وفاءً لتطلعات الشعب المصرى العظيم سيظل يخلده التاريخ على مر العصور.

هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.