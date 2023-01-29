مدبولي يجتمع مع وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 06:29 مساءً - اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ـ خلال هذه الفترة.

وأكد مدبولي، على الدور الدولة بتهيئة كافة سبل الدعم لقطاع الأعمال العام، وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة للقطاع؛ كون القطاع يمثل فاعلًا رئيسًا في دفع عجلة الصناعة والنهوض بالاقتصاد بشكل عام.

وأشار مدبولي، إلى حرص الحكومة على تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، خاصة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، ووضع خطط العمل التي تدعم قطاع الصناعات النسيجية، بدءاً من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج ـ حتى تحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج.

ومن جانبه أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه وبعد إنجاز وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، سوف نخصص جانب كبير من الإنتاج نحو التصدير، كاشفًا الجهود المبذولة، التي تقوم بها الوزراة في هذا المجال؛ من تدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات، للاستفادة منها في زيادة الإنتاج، ورفع جودة وكفاءة المنتج.

وتطرق عصمت، لبعض الطلبات المقدمة من قِبل القطاع الخاص؛ لمشاركة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية، التي تدعم عملية التنمية، مشيرًا إلى أنه يتم دراستها لوضعها محل التنفيذ.

واختتم، بتطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مدينة سفاجا، بهدف زيادة الطاقات الانتاجية، وكذلك تطوير قطاع الأسمدة والشركات التابعة للوزارة.