وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة للتهنئة بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.





وقال الفريق أول محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - فى بداية اللقاء، إن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الخالدة، تبرهن وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح الوطنية والنضال وتعكس مدى تلاحم الشعب المصرى مع شرطته فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين. وأضاف وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن تلك البطولات ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، معربا عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، والتصدى بكل حسم لأى مساس بأمن الوطن واستقراره. من جانبه، أشاد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية – بدور القوات المسلحة الباسلة فى دعم الأمن والاستقرار فى كل ربوع البلاد ما ساهم فى دفع عجلة التنمية. وأشار إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحا الأمن للأمة المصرية. كما أكد أن ما تقدمه المؤسستين العريقتين من جهود لحماية الوطن وفاء لتطلعات الشعب المصرى العظيم سيظل يخلده التاريخ على مر العصور. حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

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