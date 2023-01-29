شيخ الأزهر يشيد بجهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

جاء ذلك خلال افتتاح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالحى السادس بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدى، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من كبار القيادات بالأزهر الشريف.
واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدى، بعض المعلومات التى تتعلق بالهدف من إنشاء المعهد، واستراتيجية التدريس فيه، موضحة أن المعهد يقع على مساحة ألف متر مربع تقريبا، ويشتمل على 4 أدوار.
ويتكون من 17 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية تصل إلى 360 طالبا، ومجموعة من المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، ومسجد ومكتبة ومعمل للكمبيوتر ومدرج وقاعة للندوات.
يذكر أن هذا المعهد يأتى استكمالا لدور الأزهر الشريف فى نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين، ولكل من يرغب فى تعلمها من غير الناطقين بها، كجزء أصيل من رسالة الأزهر الشريف العالمية القائمة على حفظ الدين واللغة، ويعمل المعهد الجديد تحت إشراف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.
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