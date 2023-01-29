السيسى لرئيس وزراء أرمينيا: مهتمون بتحقيق نقلة نوعية فى التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن "باشينيان" أعرب عن سعادته بزيارة الرئيس لأرمينيا للمرة الأولى، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر فى ضوء محورية دورها فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة فى التعامل مع التحديات المعقدة فى محيطها الإقليمى المضطرب.

كما أشاد رئيس وزراء أرمينيا بالعلاقات التاريخية والخاصة التى طالما ربطت بين البلدين الصديقين، وبالزخم الذى شهدته تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتى كان آخرها مشاركة الرئيس الأرمينى فى القمة العالمية للمناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه الشكر لرئيس وزراء أرمينيا على حفاوة الاستقبال، معربا عن السعادة لزيارة أرمينيا والاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات، خاصة فى ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين، ومشيدا بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، وما تحقق من تطور كبير فى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية فى ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما استعرض الرئيس خلال المباحثات تطورات الخطة التنموية التى تتبناها الدولة، والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار، مؤكدا الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية فى مساحة التعاون الثنائى بين البلدين، لاسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال فى الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجارى والاستثمارى، فضلا عن عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بالقاهرة فى أقرب وقت ممكن فى ضوء دورها كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات الواعدة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية، وكذلك دعم مساعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى لما ستحققه من مصلحة مشتركة للجانبين، حيث تتناسب المنتجات المصرية مع احتياجات هذه الدول من حيث الجودة والسعر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، مع استعراض تداعياتها على أمن القارة الأوروبية، حيث ثمن رئيس وزراء أرمينيا من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

أما على صعيد منطقة شرق أوروبا وجنوب القوقاز، فقد توافق الجانبان حول ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك فى هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم.

واتفق الرئيس ورئيس الوزراء "باشينيان" على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التى تشجع على تلك الظاهرة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذى بات يهدد مختلف دول العالم، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولى للتعامل مع هذه الظاهرة.