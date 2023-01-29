أحمد الطاهري يتبرع بمبيعات "سيرة وطن" لصالح حياة كريمة بندوة في معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 05:26 مساءً - أعلن الكاتب أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى شركة المتحدة، التبرع بمبيعات كتاب "سيرة وطن" لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، لمناقشة كتاب "سيرة وطن" للكاتب أحمد الطاهرى، وناقشه الدكتور محمد فايز فرحات، والعميد خالد عكاشة، وأدارتها الإعلامية ريهام السهلى.

وفي بداية الندوة قال أحمد الطاهرى إن هذه السلسلة بدأ التفكير فيها منذ سبتمبر 2020 وكانت الفكرة الأساسية من الكتاب هى توثيق ما يجرى على أرض مصر حتى جاء مارس 2021 واطلق السيد رئيس الجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد الطاهرى أنه يميل إلى مصطلح الجمهورية الثانية، مضيفًا: "ففي تقديرى الجمهورية الأولى تأسست مع ثورة يوليو وأغلقت صفحتها في التاريخ عندما وصل الخصم الأساسي لها وهم جماعة الإخوان الإرهابية للحكم وهو ما حدث".

ورأي الطاهرى أن مصر الآن في منتصف الطريق فهي لا تملك رفاهية التراجع وليس أمهامها سوى السير إلى الأمام، ولهذا فهو يفضل عبارة منتصف الطريق وليس مفترق الطريق، لافتا إلى أن السنوات القادمة ستشهد توازنات وتباينات لدول كثيرة.

وأشار أحمد الطاهرى إلى أن الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدلي الكتاب سوف تشهد إطلاق الجزء الثالث من هذه السلسلة.

وقال الدكتور محمد فايز فرحات، إن هذا الكتاب في رأيي مهم بداية من كلمتى سيرة وطن فنحن لدينا ما نريد أن نوثقه وبخاصة في الفترة من 2013 وحتى الآن ، فلا يخفي على أحد أن هناك معركة دائرة من اجل تشويه ما يجرى في مصر، أما التعبير الآخر فهو كلمة مفترق الطريق.

هذا التعبير انتهى فمصر لديها رؤية واضحة وهو ما يعني اننا انتهينا من حالة الغموض، وهو ما يدل على ان الكاتب لديه رؤية واضحة تنبع من متابعة لما يحدث في العالم حولنا، فهو ابن مدرسة صحفية مهمة، وهى روز اليوسف،

ورأى "فرحات" أن الكتاب يتعامل مع مرحلة مليئة بالتحولات، فقدم رؤية دون انحياز، كما نجح في التأصيل النموذج المصرى والقيادة المصرية بما لديها من رؤية واضحة في ظل الظروف الحالية.

وقال العميد خالد عكاشة منذ اطلاق الرئيس لهذا المصطلح الجمهورية الجديدة وكنت اعتقد انها الجمهورية الثانية، وكما أوضح الطاهرى في كتابه فالجمهورية الجديدة ليست مقطوعة الصلة بالجمهورية الاولى.

كتاب سيرة وطن مليء بالعديد من المشاهد التى تقرب القارئ مما يعيشه وهو يساعد الباحثين على فهم مجريات الامور

وقال عكاشة ان المهموم بما يجرى في مصر يدرك انه لا يقتصر على البناء فقط بقدر ما يعتمد ايضا غلى التصحيح والإصلاح بما تأثرت به الجمهورية الأولي.

وأكد عكاشة أن مصر تسعى وباصرار الى حجز مكانتها في العالم الجديد ااذي يتشكل من حولنا في ظل الازمات العالمية، وهو ما يوضحه أحمد الطاهرى في كتابه.