محافظ شمال سيناء: عودة العمل في المحكمة يأتي فى إطار عودة الحياة لطبيعتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 03:30 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، علي أن عودة العمل في محكمة شمال سيناء الابتدائية ، يأتي في إطار عودة الحياة الى طبيعتها في محافظة شمال سيناء بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية علي توجيهاته بعودة الحياة الي طبيعتها في محافظة شمال سيناء وانتظام العمل في جميع مؤسسات الدولة على مستوي المحافظة

كما قدم المحافظ الشكر للسيد وزير العدل علي قرار عودة العمل في محكمة شمال سيناء ، مهنئا أبناء محافظة شمال سيناء وخاصة المحامين بعودة المحكمة مرة اخري الي مدينة العريش.

وقدم المحافظ التحية إلى أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والمدنيين والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن الغالي علي نفوسنا جميعا.

وأعلن المحافظ أن استمرار جميع أجهزة الدولة في تقديم التيسيرات الممكنة أمام المواطنين طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.