خالد عكاشة: الجمهور كان فى حاجة لكتب وطنية مثل «سيرة وطن»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، تحدث فى الجزء الثانى من كتاب "سيرة وطن" عن "الجمهورية الثانية" بعمق وإدراك وفهم للحقيقة.





وأضاف عكاشة خلال الندوة التى أقيمت فى قاعة بلازا، بالمكتبة الأدبية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، لمناقشة "سيرة وطن 2" للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، أن مصر تعيش مرحلة مهمة تحتاج للتوثيق، وهو ما قام به الكتاب.

وبيّن أن الحديث عن "الجمهورية الثانية" يتطلب الإشارة إلى الجمهورية الأولى وهو ما حرص مؤلف الكتاب على إبرازه بشكل بسيط، كما أوصل للقارئ كيف يتحرك العالم فى الوقت الحالى، وكيف تصنع السياسة.

وشدد رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن الجمهور كان فى حاجة لكتب وطنية وكتاب "سيرة وطن"، لأنه يقربنا من المشهد الحقيقى الذى تعيشه البلاد، وما تجابه، كما أنه يستشرف المستقبل، وهذا أمر بالغ الأهمية.

وأردف: "لابد أن نبنى على ما سيذهب إليه العالم، والكتاب قدم أكثر من إضاءة حول هذا الأمر، مشيرا إلى حرص الكاتب على إبراز القيادة الإصلاحية فى مصر، وكيف أن هناك رغبة حقيقية فى صناعة تيار إصلاحى.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه طموح عالٍ، ويظهر ذلك حديثه "محتاجين كل مدن مصر تبقى زى العاصمة الإدارية الجديدة"، مردفا: "مصر الآن صنعت لنفسها مكانة واستطاعت أن تخدم التيار الإصلاحى، والجمهورية الثانية لديها رؤية وطموح بأن تحجز مكانا لها فى العالم الجديد، الذى هو قيد التشكل وسيخرج من رحم الحرب الروسية الأوكرانية".

واستطرد خالد عكاشة: "أحمد الطاهرى أبرز قوة مصر الخارجية فى (سيرة وطن) عندما سلط الضوء على مشهد الدولة المصرية وهى تستعيد أبناءها من أفغانستان إلى القاهرة، الأمر الذى لم تنجح فيه كثير من الدول".

ولفت إلى أن الجمهورية الأولى كانت مثار انتقاد عند الغالبية بسبب علاقتها مع المواطن الموجود فى الخارج حيث كان هناك خلل دائم فيها، إلا أن مشهد إعادة المصريين من أفغانستان، يؤكد أن الجمهورية الثانية، تخطط وتنفذ، وأن قدراتها قوية، وأن أبناء الشعب المصرى فى أمن وحماية سواء فى الداخل والخارج.