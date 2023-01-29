الأرصاد: طقس الإثنين دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج العقبة على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 12

رفح 21 12

رأس سدر 21 12

نخل 19 07

كاترين 19 05

الطور 24 15

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 10

سيوة 19 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 29 18

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 14

الفيوم 24 09

بنى سويف 24 09

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 27 11

قنا 28 11

الأقصر 30 11

أسوان 31 13

الوادى الجديد 28 09

أبوسمبل 30 11

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