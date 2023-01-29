وزيره البيئة: الربط بين مبادرتي حياة كريمة وتدوير المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 02:25 مساءً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ختام زيارتها لمحافظة أسيوط بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى ٢٠٢٣، أن افتتاح المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزى ديروط وابو تيج يأتي ضمن مساهمات الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والجانبين الألمانى السويسري، والذي يعمل على ٤ محافظات (أسيوط ، قنا، كفر الشيخ، الغربية).

وأوضحت الوزيرة أن المحطتين ضمن ٤ محطات يتم تنفيذها بالمحافظة في مناطق أبو تيج وديروط ومنفلوط وابنوب، بهدف استكمال البنية التحتية في المحافظة في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، وأيضا مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة أسيوط للعمل بها.

لفتت الوزيرة إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء بنية تحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية لتوفير خدمة تستوعب المخلفات المتولدة، واشراك القطاع غير الرسمي بالمنظومة بتحويله إلى قطاع رسمي، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصحية،

وأضافت الوزيرة أن هذه المساهمات تعد استكمالاً للدور الذي لعبته مصر في مؤتمر المناخ COP27 وإحدى المبادرات الناتجة عنه، وهي مبادرة تدوير المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، والتي تهدف تعظيم حجم تدوير المخلفات بمشاركة القطاع الخاص، حيث يأتي افتتاح المحطتين من قلب محافظة أسيوط للربط بين التزام مصر الوطني من خلال مبادرة حياة كريمة بالتزام مصر العالمي والاقليمي من خلال مبادرة تدوير المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، كنموذج للتنفيذ يمكن تكراره والبناء عليه.

وشددت وزيرة البيئة على الدور الهام لعمال منظومة إدارة المخلفات في تنفيذها وفاعليتها، ودعم تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لمنظومة إدارة المخلفات ببناء عامل بشري مدرب يحصل على المزايا والحوافز اللازمة لتوفير حياة كريمة له، حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة لهم، من خلال توفير مهمات الوقاية لعمال جمع المخلفات وتوفير التدريب اللازم لبناء قدراتهم، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي من العاملين بالمنظومة وتوفير الغطاء الاجتماعي اللازم، حيث تم بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن اعتماد أول مسمى وظيفي لعمال النظافة (عامل جمع ونقل، عامل فرز وتدوير ، عامل دفن صحي) لتوفير مظلة الخدمات الصحية والتأمين الاجتماعي لهم.

جديرا بالذكر، أن وزيرة البيئة خلال زيارتها لمحافظة أسيوط افتتحت المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها، والمحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها، وذلك في إطار تنفيذ 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط، بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه.