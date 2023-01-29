وزيرة البيئة: الربط بين مبادرتى حياة كريمة وتدوير المخلفات 50 بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى ختام زيارتها لمحافظة أسيوط، بحضور عصام سعد محافظ أسيوط، أن افتتاح المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزى ديروط وأبو تيج، يأتى ضمن مساهمات الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والجانبين الألمانى السويسرى، والذى يعمل على 4 محافظات "أسيوط، قنا، كفر الشيخ، الغربية".





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المحطتين ضمن 4 محطات يتم تنفيذها بالمحافظة فى مناطق أبو تيج وديروط ومنفلوط وابنوب، بهدف استكمال البنية التحتية فى المحافظة فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، وأيضا مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن فى قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة أسيوط للعمل بها.

لفتت وزيرة البيئة، إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء بنية تحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية لتوفير خدمة تستوعب المخلفات المتولدة، واشراك القطاع غير الرسمى بالمنظومة بتحويله إلى قطاع رسمى، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصحية،

وأضافت الوزيرة، أن هذه المساهمات تعد استكمالا للدور الذى لعبته مصر فى مؤتمر المناخ COP27 وإحدى المبادرات الناتجة عنه، وهى مبادرة تدوير المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا، والتى تهدف تعظيم حجم تدوير المخلفات بمشاركة القطاع الخاص، ويأتى افتتاح المحطتين من قلب محافظة أسيوط للربط بين التزام مصر الوطنى من خلال مبادرة حياة كريمة بالتزام مصر العالمى والاقليمى من خلال مبادرة تدوير المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا، كنموذج للتنفيذ يمكن تكراره والبناء عليه.

وشددت وزيرة البيئة على الدور الهام لعمال منظومة إدارة المخلفات فى تنفيذها وفاعليتها، ودعم تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لمنظومة إدارة المخلفات ببناء عامل بشرى مدرب يحصل على المزايا والحوافز اللازمة لتوفير حياة كريمة له، وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة لهم، من خلال توفير مهمات الوقاية لعمال جمع المخلفات وتوفير التدريب اللازم لبناء قدراتهم، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى، بتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى من العاملين بالمنظومة وتوفير الغطاء الاجتماعى اللازم، حيث تم بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة والتضامن اعتماد أول مسمى وظيفى لعمال النظافة "عامل جمع ونقل، عامل فرز وتدوير، عامل دفن صحى" لتوفير مظلة الخدمات الصحية والتأمين الاجتماعى لهم.

يذكر أن وزيرة البيئة خلال زيارتها لمحافظة أسيوط افتتحت المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومى لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها، والمحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومى لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها، وذلك فى إطار تنفيذ 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط، بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه.