الحوائط الخضراء تظهر فى صلاح سالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واتخذت الهيئة من حديقة محور العروبة بصلاح سالم واجهة للأعمال الفنية الموجودة بالهيئة، على أن يتم تعميمها على باقى الحدائق بالعاصمة. ويتم وضع التصميمات اللازمة بالورش لتنفيذها على أرض الواقع ليتم الزراعة على الكشك بمحور العروبة وسط صلاح سالم، مع وضع آلية رى حديثة.

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