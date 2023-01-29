أحمد الطاهرى: السياسة المصرية الحالية رصينة.. ودورها مطلوب إقليميا

جدة - نرمين السيد - تصريحات الطاهرى، جاءت خلال ندوة مناقشة "سيرة وطن 2" فى بلازا "1" بقاعة المكتبة الأدبية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن السياسة المصرية الحالية "رصينة"، متابعا: "مصر لم تتورط فى حروب بلا داع، ولم تستعرض دورها فى الإقليم، بل إن الدور المصرى يُطلب إقليميا، كما لم تتورط مصر فى تأزيم الأوضاع الداخيلة فى الدول العربية، بل إن حضور مصر استبشار لقدوم الحل".

وبين أن ثورة 30 يونيو فى المضمون حدث كونى وفى العنوان حدث مصرى، متابعا: "نحن نتكلم عن عصر ما بعد الإسلام السياسى، وبكل تأكيد الإسلام السياسى لن يستمر".

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.